Fratelli d’Italia "Regionale 71, gravi carenze"

In questi anni sono stati tanti, troppi, gli incidenti anche mortali che si sono verificati lungo la strada regionale 71, la più pericolosa della provincia. Tra ottobre e gennaio all’altezza di Marcena, due impatti violenti hanno strappato all’affetto dei propri cari Linda Cecconi e i coniugi Santino Bonini e Nadia Pallini. Solo una settimana fa invece, all’altezza di Castelnuovo nel Comune di Subbiano, a scontrarsi furono due macchine con uno dei mezzi che è finito oltre il guardrail e un uomo è stato portato in codice rosso a Siena. Cittadini, amministratori, in più occasioni hanno così lanciato appelli affinché si trovino soluzioni per una maggiore sicurezza. L’ultimo grido di allarme arriva dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri (nella foto) e Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti.

"La Provincia faccia la sua parte e convochi un tavolo per la sicurezza della Sr 71. Come Fratelli d’Italia interesseremo il Governo". Dissuasori di velocità, aree di sosta per i bus, cartelloni informativi alla segnaletica, maggiore illuminazione, realizzazione di marciapiedi e adeguati attraversamenti pedonali, sono queste le richieste portate avanti dai due consiglieri di Fdi.

"I residenti del Casentino e della Valdichiana sono costretti a fare slalom tra cantieri, restringimenti, interruzioni e rimane troppo alto il tasso di incidentalità. Purtroppo – concludono – la Sr 71 mostra gravi limiti progettuali: è una strada realizzata nel 1966 e non è più adatta agli attuali volumi di traffico".