Fratelli d’Italia: no alle piazze rosse "Rispetto per questa città d’arte"

di Claudio Roselli

"La posizione di Fratelli d’Italia circa la volontà dell’amministrazione del Comune di Sansepolcro di inserire il cotto nella pavimentazione di piazza Torre di Berta, ma anche di piazza Santa Marta e Piazza Dotti è univoca e coesa: ‘Non s’ha da fare!’".

Così dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri, componente della commissione regionale Cultura, Istruzione e Beni Culturali e il consigliere comunale e provinciale Laura Chieli, che già si è espressa in sede di commissione urbanistica in consiglio comunale. "La questione ‘cotto sì cotto no’ non va posta sul piano del gusto, ma va affrontata dal punto di vista del rispetto della storia e dell’autenticità del luogo – sottolineano Veneri e Chieli – perché Sansepolcro è terra di arenaria. Nel suo territorio non vi sono mai state fornaci, ma importanti cave di pietra serena, così che il suo borgo è nato e si è sviluppato con l’uso esclusivo della pietra, confermando il meraviglioso e naturale binomio materia-identità urbana. E quindi, come Assisi è rosa, così Matera è bianca, Civita di Bagnoregio è marrone tufaceo, Siena è rossa come la sua bella terracotta e Sansepolcro è grigio-ambrata come la sua arenaria".

Piazza Torre di Berta rappresenta uno dei luoghi sacri della città, oltre che il cuore più antico del borgo storico. Intervenire strutturalmente, e in modo permanente, sul volto della città di Sansepolcro è una responsabilità enorme; rifare la sua pavimentazione non è come rivestire la piazza di un centro commerciale, trattandosi della città di Piero della Francesca.

"Andiamo a toccare il cuore più antico della città d’arte. Tutti, amministrazione in testa, hanno il dovere di proteggerla nella sua unicità. Non possiamo accettare il cotto – rimarcano i due esponenti – e quanto ha detto il Comune in assemblea cittadina, che Sansepolcro sarebbe una città a basso indice di toscanità e i mattoni la renderebbero un borgo più rinascimentale, è follia! E il parere positivo dato dalla Soprintendenza certamente non ci silenzia. Chi sono poi questi professionisti creativi che hanno pensato al cotto per Sansepolcro? La conoscono Sansepolcro? – domandano Veneri e Chieli – per cui ci auguriamo che l’amministrazione comunale valuti opportunità diverse da quelle dell’attuale progetto per non dividere la cittadinanza. La piazza è da sempre luogo di ritrovo e deve unire non dividere".