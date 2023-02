Frane nelle frazioni Soldi per La Rocca

La frazione montana de La Rocca sarà finalmente messa in sicurezza dal pericolo frane, con il completamento di una serie di interventi volti ad evitare il rischio crollo della falesia di arenaria, che anche di recente ha creato più di un problema. L’accelerata dopo la caduta di massi che lo scorso mese di novembre colpì un’abitazione, per fortuna senza provocare feriti. "La Regione Toscana, dato che l’opera è di sua competenza, è intervenuta celermente a seguito di questo evento – ha spiegato il sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti – e saranno installate una serie di reti di contenimento dei sassi, per un investimento di oltre 200mila euro". I lavori riguarderanno la parte che guarda a sud, sono già iniziati e si dovrebbero concludere nell’arco di due, tre mesi. In termini tecnici, è prevista la sistemazione di geocomposito in rete doppia torsione, vitoni e placche di ancoraggio. Il geocomposito è ricavato dall’accoppiamento di materiali sintetici o naturali per ottenere una prestazione globale migliore di quella dei singoli componenti. Di questi materiali si occupa l’ingegneria geotecnica. L’ultimo distacco di massi dalla falesia risale allo scorso mese di novembre quando, forse a causa del maltempo, un sasso precipitò su una casa sfondando sfondato il tetto e il solaio e rendendola inagibile. I tecnici dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, sulla base dei rilievi, accertarono come il crollo di pietre di grosse dimensioni e del peso di alcune decine di chili avesse innescato una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata. Per questo fu deciso di affidare i lavori in somma urgenza in forma diretta a un’impresa specializzata del settore per un importo di 251 mila euro finanziati dalla Regione, visto che quella porzione di territorio rientra nel patrimonio agricolo e forestale.