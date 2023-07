Frane in Toscana, l'urbanizzazione estrema mette a dura prova la tenuta idraulica

Lì dove la tenuta idraulica è più alta, la mole delle piogge finisce per risentirsi solo sulla tenuta dei terreni. In una parola le frane: un fenomeno che abbraccia soprattutto alta Valtiberina e alto Casentino. E che ricorda aree sfiorate ma non mandate al tappeto della Romagna e dell’Emilia: ad esempio la Val di Savio, lì dove i problemi di allagamenti sono stati minimi ma il censimento delle frane, condotto anche con forze aretine, supera abbondantemente quota cento.

A valle a decidere la partita è il reticolo idrografico, i torrenti, i borri e simili. Alle prese con un’urbanizzazione estrema. Gli esperti si dividono in due campi: chi demolirebbe non tutto ma quasi e chi vorrebbe un piano almeno per il futuro. Lì dove le aree industriali sono ormai da tempo costruite dove l’acqua in caduta tende ad accumularsi, fai fatica a trovare la quadra.

Tra i problemi ci sono zone critiche storiche: come Rigutino, sotto Lignano, o Cesa, sotto le colline di Marciano. L’acqua cade velocemente e trova la 71: che non solo è un pericolo per chi viaggia ma anche in termini di smaltimento delle acque. Tra i paesi spesso in difficoltà c’è ad esempio Camucia nel cortonese. Alcuni corso d’acqua in zona sono sottodimensionati, come a Ginezzo, mentre il Mucchia non ne ha mai risentito.

E tra le indicazioni degli esperti ci son o le difese attive: predisporre arginature. C’è chi lo ha fatto ad esempio a Rigutino e chi lo ha fatto al Bagnoro, attraverso semplici canalette e barre di alluminio.