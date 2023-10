Franchising point: nuovo servizio in confesercenti

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Interesse e partecipazione in Confesercenti Arezzo in occasione dell'inaugurazione del “Franchising Point” il servizio dedicato a chi vuole avviare un'impresa nel settore del Franchising.

Ieri si è svolto il workshop “Il franchising: dalla creazione del brand al successo della rete, un modello per il commercio moderno” al quale hanno partecipato professionisti e aspiranti imprenditori. Attivo quindi il nuovo sportello per un modello di commercio moderno.

Un'autentica e concreta opportunità rivolta agli imprenditori che intendono affacciarsi in un sistema vincente e professionale.

Le occasioni di crescita e di sviluppo riservate alle imprese sono state illustrate da Alessandro Ravecca Presidente Nazionale Federfranchising, Mario Landini Presidente Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi Direttore Confesercenti Arezzo, Anna Laura Galati Presidente Progetto Assistenza, Luisa Barrameda Coordinatrice Nazionale Federfranchising, Nicola Passerini e Nicola Dambelli. Interessanti e preziose le testimonianze di chi ha già avviato il proprio business con un percorso vincente come franchisor e franchisee.

Tra le case history Marco Basile per Lowengrube, Gabriele Grazi Franchisee Feltrinelli e Matteo Pomini per Lovable Italy.

Sono stati poi Emilio Quattrocchi Ad Italia Comfidi e Federica Del Sere responsabile dell'ufficio credito di Confesercenti Arezzo a illustrare come Confesercenti può affiancarsialle aziende anche attraverso finanziamenti utili a iniziare il percorso imprenditoriale. Moderatore è stato Guido Albucci. “Centrato l'obiettivo” commenta la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “del workshop.

Confesercenti ha voluto organizzare l'evento per presentare il nuovo servizio e al tempo stesso creare un momento di incontro e confronto per offrire ai partecipanti le dovute informazioni in merito alla formula commerciale del Franchising.

Una formula di successo, in Italia e all’estero, che continua a crescere, consentendo opportunità di sviluppo per le imprese e per l’occupazione.

Da oggi in Confesercenti sarà possibile affiancare chi intende investire sul proprio futuro lavorativo, occupazionale e imprenditoriale”.