Francesconi fa il bis sul filo di lana Vince di 14 voti, terza lista decisiva

di Sonia Fardelli

Mario Francesconi resta sindaco di Capolona dopo uno scontro all’ultima scheda con il suo antagonista Sario Dini, per anni presidente della Pro Loco del paese: ha prevalso di 14 voti. Più indietro l’altro candidato allapoltrona di sindaco, il giovane Andrea Paolini alla prima esperienza elettorale. La lista Futuro per Capolona di Mario Francesconi (al centro nella foto) ha ottenuto 1.171 voti. Capolona dentro noi di Sario Dini ne ha avuti 1.157. Un’incollatura, nella quale sono risultati decisii i voti di Democrazia sovrana popolare di Andrea Paolini, sempre sull’ala sinistra: 115. In Consiglio comunale nella maggioranza entreranno per Futuro per Capolona Gianluca Norcini (152 voti) Cinzia Nocentini con 101, Simone Ciuffi 52, Daniela Organai 48, Daniele Pasqui 48, Romina Ghezzi 38, Lia Sisti 32 e Nichita Casucci con 29 voti.

Nella minoranza, oltre a Sario Dini, Fabio Rossi con 100 voti, Luca Gambineri con 88 e Elena Iannattone con 82 preferenze. Paolini non ha ottenuto il quorum necessario. Più che soddisfatto il sindaco Mario Francesconi rinconfermato per altri cinque anni. "Una grandissima soddisfazione, una battaglia decisa alcolpo di reni. Ancora più bello della prima elezione. Quella volta poteva esserci l’elemento sorpresa. Adesso mi conoscono e se mi hanno votato hanno apprezzato il mio lavoro. Una campagna elettorale difficile. Ho sempre parlato di me stesso e di quello che volevo fare, altri spesso mi hanno attaccato. Ma sono pronto a ripartire".

E adesso Francesconi ha un altro mandato per portare avanti i progetti iniziati e studiarne di nuovi. "Praticamente non ci siamo mai fermati e già domattina ho un incontro per il trasporto locale e poi per la ciclopista sull’Arno. E sarò, come ho fatto fino ad ora, il sindaco di tutti".

Amareggiato il rivale Sario Dini. "Abbiamo perso per 14 voti, non è stato un disastro. Rispetto alle ultime elezioni abbiamo recuperato quasi 400 voti".

E il terzo candidato? "Sapevamo di essere sfavoriti, siamo un partito nuovo" dice Andrea Paolini. "È stata comunque un’esperienza importante. Resta e la mia disponibilità a darmi da fare per questo paese". Nel suo programma il marchio Made in Capolona per i prodotti tipici e il desiderio di far ripartire la Festa delle Arti e dei Mestieri.