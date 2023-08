Francesconi e l’allerta "Cibo e casa non bastano"

CAPOLONA

Due temi al centro del documento firmato da diciassette sindaci sul dossier migranti. "Il progetto di accoglienza deve prevedere anche assistenza, non solo vitto e alloggio. L’altra questione è che non si devono fare aggregazioni numerose in un solo luogo". È un messaggio chiaro dai Comuni chiamati a fare la loro parte nella fase più acuta dell’emergenza umanitaria. È il messaggio che Mario Francesconi (nella foto), sindaco di Capolona (guida una lista civica di area centrodestra) rilancia come esigenza condivisa. "Non entro nel merito delle cifre, dico che servono più risorse per chi fa accoglienza e che non può limitarsi al sostentamento alimentare dei migranti, bensì deve prevedere una serie di attività finalizzate all’integrazione".

A Capolona una decina di migranti vivono in una struttura concessa da un privato e gestita da una delle cooperative abilitate al servizio. "Nel nostro comune non abbiamo edifici pubblici da mettere a disposizione", spiega Francesconi che si sofferma sull’amarezza dei sindaci di fronte alle emergenze, sociali e umanitarie, che si susseguono. Pandemia docet.

"Noi sindaci siamo in trincea da sempre. Siamo il fronte office del cittadino che per qualunque necessità si rivolge a noi ma i Comuni fanno i conti con risorse insufficienti a fronte di adempimenti maggiori". Tra le priorità che Francesconi affronta ogni giorno, ci sono "problemi di natura sociale e la solitudine delle persone".

LuBi