Francesco Maria Rossi indaga il mondo con L’occhio del Basilico

L’occhio del Basilico è il titolo della mostra fotografica di Francesco Maria Rossi, giornalista, collezionista, scrittore-ricordiamo l’Eleganza del rospo, scritto a due mani con Giovanni Raspini- e appassionato di costume, che trova la sua vera identità nell’eclettismo, come dimostra il Museo di se stesso, da lui fondato a Soci. Concetto fondante è che noi siamo ciò che non si butta via. Partendo da questo concetto tratto da Calvino, Francesco Maria Rossi ha creato "percorsi "di collezionismo eclettico e accumulatore, allargando il senso degli oggetti dalla quotidianità più elementare a significati esistenziali. Questo è anche il principio delle sue fotografie, esposte a Circolo Aurora di Arezzo fino alla fine di marzo. Rigorosamente quadrate, stampate su carta e realizzate solo con lo smartphone, hanno un punto di partenza comune, che si sintetizza nella convinzione dell’autore che l’uomo contemporaneo non è più al centro dell’universo, perché non è in sintonia con esso. Con il termine "basilico" Rossi vuole indicare il mostro che, come scrive egli stesso indicando così il Covid, ci accompagna dal 2020, modificando il nostro presente.

Liletta Fornasari