Francesco Bisceglia alza l'asticella: debutto nella Racing Start 2000 con Renault Clio

Alza l’asticella Francesco Bisceglia nella stagione agonistica 2025. Il 21enne portacolori della scuderia 5 Speed di Sansepolcro sale infatti di gruppo e di cilindrata e si presenterà ai nastri di partenza nella classe fino a 2000 della Racing Start con una Renault Clio preparata dal Grasso Racing Team di Giovanni Grasso. Questa l’auto con la quale prenderà parte a cronoscalate del campionato Super Salita e del Civm, a cominciare dalla 52esima Coppa della Consuma del prossimo week-end a Pelago, su un tracciato di 8 chilometri e 450 metri. Un salto di qualità per Bisceglia, alla terza annata di attività dopo un 2024 nel quale ha preso consapevolezza di cosa significhi cimentarsi in una disciplina senza dubbio impegnativa, ma nella quale ha dimostrato di avere potenzialità da esprimere. Lo dimostrano i risultati conseguiti al volante della Peugeot 106 Rallye nella classe 1400 della Racing Start S: primo posto al trofeo "Luigi Fagioli", secondo alla Coppa Paolino Teodori di Ascoli Piceno e terzo al trofeo Lodovico Scarfiotti di Sarnano.

"Lascio la Peugeot 106 per un’auto più competitiva e con l’auspicio che sia un 2025 di ulteriore crescita per me – ha dichiarato Bisceglia – ma d’altronde era diventato un passo da compiere se l’intenzione è quella di migliorarsi e di specializzarsi nella velocità in montagna. Abbiamo affidato la vettura a un ottimo preparatore e l’assistenza della scuderia sarà al massimo, per cui c’è soltanto da attendere il momento nel quale potrò finalmente salire al volante. L’obiettivo è quello di trovare al più presto il giusto feeling con la Clio e di farlo anche attraverso qualche risultato importante, seppure ora aumentata di livello anche la "rosa" degli avversari con i quali mi misurerò".

Claudio Roselli