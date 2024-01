Fra movida e qualità della vita

Il centro si trasforma ogni giorno in un grande bar-ristorante all’aperto. Il Covid ha portato all’aumento degli spazi esterni per i pubblici esercizi: la sfida dei prossimi mesi sarà quella di inserire questi spazi dentro una città che deve ancora metabolizzare eventi come la Città del Natale ma anche la movida, spesso chiassosa e maleducata, di ogni fine settimana. Dal "liberi tutti" arrivato dopo il lockdown, la normalità dovrebbe far ripensare gli spazi pubblici. Tavolini e dehors sono elementi fondanti di una città fondata sul decoro, sulla sicurezza e sulla socialità, cercando di contenere lo sballo.

Un progetto di città dovrebbe garantire qualità della vita anche per coloro che in centro ci vivono. Le polemiche non servono, meglio collaborare.