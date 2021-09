Saracino, il film della Giostra

Arezzo, 5 settembre 2021 - E' stata una Giostra emoziante quella tornata in piazza Grande dopo due anni di stop forzato a causa del Covid con Adalberto Rauco che ha spezzato la lancia alla prima carriera guadagnando il doppio del punteggio (8) e portando il suo quartiere, Porta Crucifera, a un soffio dalla vittoria già all'inizio della disputa; e lo storico cavaliere di Porta Sant'Andrea, Enrico Vedovini che nel disperato tentativo di recuperare un destino segnato ha colpito il cinque ma ha perso la lancia, incassando un amaro zero. Nonostante il pubblico ridotto a causa delle restrizioni anti-virus con 1500 spettatori, anzichè i 4.500 abituali e l'assenza della 'curva' dove sono state posizionate le nuove tribune con posti a sedere, Arezzo ha rivissuto la magia della sfida al Buratto con lo spettacolo degli sbandieratori, i tamburi dei musici, residenti e turisti anche stranieri a godersi lo spettacolo e la scazzottata tra figuranti di Colcitrone e Porta Sant'Andrea in piazza, divisi dagli agenti di polizia.