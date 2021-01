Meteo Toscana, cos'è la calabrosa e perché ha coperto la croce del Pratomagno / FOTO

E' un fenomeno meteo non comune, che si crea solo a particolari basse temperature: è la calabrosa, che forma vere e proprie sculture di ghiaccio intorno a piante e tralicci in metallo. E' accaduto anche alla croce del Pratomagno, tra il Valdarno e il Casentino, in provincia di Arezzo, in questi freddissimi giorni di gennaio 2021. La calabrosa si verifica quando la temperatura è sotto zero e le gocce d'acqua nell'aria che si depositano al suolo ghiacciano. La contemporanea presenza di vento crea la calabrosa: il vento stesso modella le goccioline ghiacciate fino a creare delle vere sculture di ghiaccio. Cosa che è accaduta appunto sulla croce del Pratomagno, a circa 1600 metri di quota. Le foto sono state diffuse dalla pagina Facebook Pratomagno e riprese anche da Rete Meteo Amatori.