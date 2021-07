Arezzo, si schianta contro un albero con l'auto che si ribalta / FOTO

Paura nella notte tra sabato e domenica a Arezzo, in località Violi sulla statale 73: un uomo ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato con il mezzo contro un albero, abbattendolo. Sono intervenuti, oltre al 118, anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo. L'uomo, estratto dalle lamiere, è stato appunto affidato alle cure dei soccorritori e trasferito in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco.