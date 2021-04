Incidente a Arezzo tra due camion e furgone, ragazzo trasferito con Pegaso / FOTO

Incidente poco prima delle 15 sulla statale 73 "Senese Aretina" nel territorio comunale di Arezzo: due camion e un furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio uno degli autisti, un 23enne. Che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Siena. Per il trasferimento è intervenuto, sul luogo dello scontro, l'elicottero Pegaso. La statale è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi. Le persone a bordo degli altri mezzi coinvolti nell'incidente non hanno riportato ferite. Ripercussioni per il traffico, con lunghe code.