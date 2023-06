Foto: passerella sulle tradizioni locali

Inaugurata la nuova mostra fotografica "Viaggio nella storia e nelle tradizioni del Casentino" al Centro Multimediale Dantesco, all’interno del Palagio Fiorentino a Stia.

L’esposizione è una raccolta di scatti ad opera del fotografo Claudio Greinschgl.

Attraverso le sue fotografie, Greinschgl crea un carosello visivo che permette allo spettatore di fare un viaggio immersivo attraverso la storia e le tradizioni del Casentino.

Il fotografo, per celebrare l’evento, ha deciso di immortalare il luogo della mostra con uno dei suoi celebri scatti.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre.

Per i residenti del comune di Pratovecchio Stia, l’ingresso è gratuito mentre per i non residenti l’accesso all’esposizione fotografica è incluso nel biglietto d’ingresso al Centro Multimediale Dantesco.