Foto esplicite ed estorsioni

Sono principalmente due i fenomeni di reato ricorrenti tra ragazzi e ragazze, tra l’altro in aumento in tutta la regione. A spiegarlo è stata la dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica per la Toscana, Lorena La Spina. "Si tratta soprattutto di estorsioni sessuali, commesse attraverso le rete che colpiscono i minorenni, e la diffusione illecita di immagini e video particolarmente espliciti, che noi conosciamo come revenge porn" ha detto la dottoressa La Spina nel corso del suo intervento in piazza San Jacopo.