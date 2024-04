Foto d’autore. Torna la mostra

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2023, al via la terza edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest, la mostra curata, stampata e diretta da Antonio Manta, che tornerà nella città del Cassero nella cornice del Maggio Castiglionese. Gli autori in mostra in questa edizione saranno venti con diversi progetti e stili, tra di loro anche Pietro Masturzo che ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il prestigioso World Press Photo of the Year nel 2010. Ospiti del comune di Castiglion Fiorentino la mostra sarà visitabile presso i locali della Chiesa di Sant’Angelo, la Pinacoteca e la Galleria "Cecce" che sarà inaugurata in occasione della mostra del Castiglion Fiorentino Photo Fest. La rassegna prenderà il via il 27 aprile e terminerà il 12 marzo, con l’ingresso gratuito.