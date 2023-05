Foto Antiquaria non tradisce: folla di appassionati da mezza Italia Sui banchi occasioni ma anche pezzi nuovi, e le trattative infuriano

E se cominciassimo finalmente a vederla non come un ostacolo ma come una grande occasione? Lo è, lo è da sempre: ma spesso si ritrova a combattere per i suoi spazi con le unghie e con i denti. Stavolta l’avevano addirittura dipinta come ostacolo alla festa dell’Arezzo. E invece Foto Antiquaria è un signor evento, di quelli che muovono i visitatori non solo da Ceciliano ma da mezza Italia.

E ieri lo ha dimostrato. La "creatura" inventata da Glauco Ciacci e ora passata solidamente sotto le insegne della Fondazione Intour ha riempito a lungo la piazza. O meglio il loggiati. Perché della battaglia di una vita per gli spazi fa parte anche una tendenza a chiuderla sempre più sotto il portico, quando in certe occasioni avrebbe bisogno di sfogo anche di fronte, in quell’angolo di piazza a ridosso del colonnato vasariano. Per i banchi, per gli stand ma anche per dispiegare, come fa da sempre, la caccia fotografica dei suoi protagonisti, troppo imbrigliata da mille paletti.

Ma l’evento va. Dà il meglio di sè come sempre di mattina e poco dopo il pranzo. E inanella pezzi vecchi e pezzi nuovi, elementi davvero di antiquariato fotografico ma anche i "gioielli" del digitale. Per gli espositori, molti dei quali in un circuito che tocca varie tappe dell’Italia centrale, è una delle date da non perdere. Anche perché le trattative corrono e gli affari alla fine non mancano.

Un segno di salute: che pensiona una volta per tutte certe derive, come la scelta recente di ospitarne un’edizione al chiuso del palazzo di Fraternita, e ne disegna una nuova traiettoria. Dove dare il meglio di sé: da occasione e non da ostacolo.