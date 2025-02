Fossatello e parco Fontarronco. Due aree più vivibili per i cittadini

Il Comune di Monte San Savino prosegue il suo ambizioso percorso di riqualificazione urbana con l’avvio della seconda fase dei lavori nell’area Fossatello. Un progetto, concepito per migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici, rappresenta un passo significativo non solo per i cittadini ma anche per i visitatori che scelgono di scoprire le bellezze locali.

Nella prima fase dell’intervento, già completata con successo, sono stati realizzati importanti lavori di infrastruttura. Tra questi, spiccano il nuovo parcheggio Diaz e il parcheggio in via del Casalino, oltre a ulteriori nuovi posti auto e a una ristrutturazione della viabilità in via Don Oscar Zefferi. Non meno rilevante è la creazione di un campo polivalente dedicato ad Augusto Frullani, così come un’area campestre ricreativa che offre opportunità di svago e socializzazione.

Con l’avvio della seconda fase, l’area Fossatello sarà ulteriormente valorizzata grazie alla creazione di nuovi spazi dedicati al relax, al tempo libero e alla mobilità sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parco attrezzato, che includerà un’area giochi per bambini e spazi verdi destinati al relax e alla socializzazione. Inoltre, per promuovere il benessere degli amici a quattro zampe, sarà creata un’area per cani dotata di percorsi di agility dog, un’iniziativa che risponde alle crescenti esigenze dei proprietari di animali domestici.

Un’altra novità interessante sarà l’installazione di piazzole camper attrezzate e servizi per camperisti, pensata per incentivare il turismo itinerante e attrarre visitatori da altre zone. Questa scelta non solo supporta il settore turistico locale, ma contribuisce anche a diversificare l’offerta ricreativa del comune.

Parallelamente, partirà anche la prima fase di riqualificazione del Parco Fontarronco a Montagnano. Questo intervento prevede il potenziamento dell’illuminazione esistente, che renderà il parco più sicuro e fruibile anche nelle ore serali. Inoltre, è prevista la futura realizzazione di un nuovo campo polivalente, destinato ad ospitare attività sportive e sociali, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo tra i cittadini.

L’amministrazione comunale, attraverso questi progetti, ribadisce il proprio impegno per uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo.