Fosca vola negli ascolti e fa il bis: sopralluogo per la seconda serie in città

Arezzo, 26 febbraio 2022 - Squadra che vince non si cambia e soprattutto fiction che piace si continua. Dobbiamo ancora vedere l’ultima puntata della serie di Canale 5 «Fosca Innocenti» con Vanessa Incontrada e Francesco Arca che già si annuncia la seconda serie. E a questo proposito neanche la città che vince si cambia, e sarà di nuovo Arezzo.

Ieri la produzione di Banijay Studios Italy ha incontrato la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo per un sopralluogo che aveva lo scopo di sviluppare la seconda stagione della fiction confermando Arezzo set naturale di una serie che il pubblico ha premiato con ascolti altissimi forse grazie proprio all’ambientazione rassicurante di una città da cartolina immersa nelle bellezze della storia e in paesaggi in cui la stessa commissaria va a rilassarsi con lunghe cavalcate. Storie di tutti i giorni, omicidi a parte, con la vineria dove riposarsi dopo il lavoro e fare due chiacchiere con gli amici, la casa in campagna per i pranzi all’aria aperta, cucina casalinga e la vita semplice di una città toscana.

Arezzo è piaciuta a tutti e il lavoro per lo staff tecnico e gli attori è scorso in tranquillità con la massima collaborazione della Fondazione Intour, della Toscana Film Commissino, del Comune e degli stessi cittadini che hanno accettato tutti i disagi che l’allestimento di un set può creare, senza «disturbare» troppo nemmeno gli artisti che hanno frequentato i locali del centro gomito a gomito con gli aretini senza clamori ne paparazzate. Il set ideale, dunque. Ieri un altro approfondito sopralluogo per cercare altri panorami, altre prospettive e altri locali storici in cui ambientare la nuova storia. Una tappa d’obbligo è stata ancora una volta il Palazzo di Fraternita con la sua magnifica veduta su Piazza Grande e sulle torri della città.

Non è la prima volta, come ricorda il rettore Pier Luigi Rossi, che la sede di Fraternita richiama l’attenzione con la sua immagine in vari film. Rossi, insieme all’assessore Simone Chierici, ha fatto da guida al regista Giulio Manfredonia, allo scenografo e all’equipe degli autori che hanno visitato i secolari saloni e la terrazza del Palazzo per valutare tutte le sue potenzialità. Nelle puntate andate in onda il Palazzo di Fraternita è la sede della Questura del vice questore Fosca Innocenti e la regia e la fotografia televisiva l’hanno presentato con suggestive immagini che hanno attratto interesse e curiosità confermando il suo richiamo secolare. Dunque Arezzo sarà ancora la meravigliosa protagonista.