Forum Risk grandi firme. Le strategie dalla salute: con il ministro Schillaci ci sono tre governatori

Oltre 10mila persone sono attese ad Arezzo dal 21 al 24 novembre. Numeri che, come spiega il presidente del Forum Risk Giannotti, significano in prima battuta una ricaduta sul territorio in termini di partecipazione. L’edizione che segna la maggiore età del Forum Risk è anche quella delle grandi presenze. Dal ministro Schillaci, passando per Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma poi ecco il presidente della Toscana, Giani, De Luca dalla Campania, Fontana dalla Lombardia e non solo. Insomma Arezzo sarà il vertice della sanità italiana con la presenza anche degli assessori di tutte le altre regioni. Ma oltre a politici e direttori - circa l’80% dei direttori generali delle aziende sanitarie saranno presenti - il Forum Risk lascerà grande spazio di parola e intervento ai professionisti (visto che saranno presenti tutti gli ordini professionali), a volontari e associazioni che ogni giorno sono in prima linea. Anche e soprattutto alle donne grazie all’iniziativa della Regione Toscana. "In sanità tante operatrici sono donne, ma poche hanno ruoli di responsabilità o rilievo nella direzione di aziende sanitarie" sottolinea Giannotti. Spazio agli infermieri per portare proposte concrete quindi un focus sulla medicina d’urgenza, il pronto soccorso e trovandoci ad Arezzo sullo sviluppo dell’ospedale San Donato, oltre a ben 96 tavoli tecnici.

Ma il Forum Risk sarà un momento di screening e prevenzione con esami gratuiti per l’epatite C, e vedrà la partecipazione di un campione olimpico come Busà che parlerà ai ragazzi delle scuole medie superiori, ai quali verrà rivolto anche l’invito di donare sangue e plasma. L’obiettivo della quattro giorni sarà quello legato all’innovazione, al futuro della sanità e in particolare al nodo anche dei finanziamenti pubblici, nei giorni in cui il dibattito in Parlamento verterà proprio sulla legge di bilancio.