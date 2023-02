Fortezza, via libera per il passaggio a nord In estate i lavori per l’accesso dal cimitero

di Angela Baldi

Apriranno una breccia nella Fortezza, stanno per partire infatti i lavori che permetteranno di realizzare l’accesso a nord sulle mura del Prato. Dopo il benestare della Soprintendenza, il Comune di Arezzo è pronto a dare il via al cantiere per il nuovo progetto.

"Si tratta della parte alta delle mura accanto al bastione della ghiacciaia - spiega l’assessore alle opere pubbliche, manutenzione e decoro del Comune di Arezzo Alessandro Casi - abbiamo ricevuto la risposta favorevole da parte della Soprintendenza per il progetto e siamo già andati in gara. Prima dell’estate partiranno quindi i lavori per l’apertura dell’accesso a nord al Prato e alla Fortezza". Una nuova porta di ingresso posizionata nelle mura proprio in corrispondenza dell’entrata sul retro del cimitero urbano.

"Sarà realizzata una specie di porta che taglierà le mura del Prato - continua Casi - sopra si trova la cisterna attaccato al bastione. Verrà smantellata la struttura di metallo che c’è adesso e sbassato l’accesso. L’apertura nelle mura sarà fatta con tanto di rampa che collegherà l’ingresso della Fortezza con l’ingresso dentro al cimitero. In quel punto arriva anche il tracciato storico dei cammini di Francesco che passa dagli archi".

Un accesso strategico che sarà anche funzionale alla passeggiata intorno alle mura.

"Il nuovo accesso a nord sulle mura del Prato è stato pensato anche in funzione di una passeggiata intorno alla Fortezza Medicea - spiega l’assessore Casi - a quel punto infatti le mura potranno essere percorse interamente nel loro perimetro senza scendere a Porta Stufi".

Nel frattempo il Comune ha ripulito da sporco e sterpaglie tutta la parte delle antiche mura che collegano il retro del cimitero alle scale mobili, per tanto tempo nascoste da una fitta vegetazione e piene di sporcizia lanciata da incivili proprio dal Prato. Lo step successivo poi, sarà la realizzazione dopo l’accesso a nord, di nuovi camminamenti.

"C’è un progetto secondario di cui stiamo parlando proprio in questo momento con la Soprintendenza – continua l’assessore Casi - l’idea è quella di realizzare camminamenti e mura illuminate anche nell’ultimo tratto mancante ed evidenziare il percorso che va dalla ghiacciaia alle scale mobili. Intanto la zona è stata ripulita e adesso è più vivibile. Entro l’estate partiranno i lavori per l’accesso a nord, si tratta di un intervento rapido che entro dieci mesi, un anno al massimo, sarà terminato".

Il restyling di una parte delle mura è già partito: il gioiello di architettura militare del Cinquecento, rappresenterà ancora di più una terrazza sulla città, il Pratomagno e l’Alpe di Catenaia. Pianta a stella, adatta alla collina, e cinque bastioni. La Fortezza attuale fu disegnata da Antonio da Sangallo il Giovane, l’architetto della Fortezza da Basso di Firenze.

Nel punto in cui passa addirittura la via Romea Germanica, come ricorda un cartello un po’ sbiadito posto nei pressi di una delle entrate del cimitero monumentale urbano, è stata smantellata la giungla di sterpaglie disseminata di rifiuti abbandonati e bottiglie. Sporco e vetro in frantumi che erano stati lanciati dall’alto della Fortezza da una serie di visitatori incivili.

Adesso anche l’unico tratto rimasto fuori dai progetti di riqualificazione, torna sotto la lente. Si tratta di una zona interessata non solo dalle antiche mura, ma anche da un’area privata, in cui sono presenti orti e vigne, e soprattutto campi abbandonati.