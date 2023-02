"Fortezza? Riaperta e in crescita" Cinatti: arte ma anche expo e cinema

I fiori erano stati, all’epoca di Ivan Bruschi, l’unica alternativa realistica alla piazza Grande della Fiera Antiquaria. Ora potrebbero lanciare la primavera della Fortezza. Non da soli, certo. E insieme ad un carosello di idee alle quali affidarne il futuro, e anche un pizzico di presente. "Ma non partiamo da zero: la Fortezza ha avuto una grande crescita, prima con gli eventi estivi e poi con il Natale". Lorenzo Cinatti, il direttore della Fondazione Guido Monaco, raccoglie volentieri l’assist, o se preferite la provocazione, che ieri il nostro giornale aveva lanciato. Anche quando non la condivide. "Non credo che manchi un’identità forte: è stata da sempre una delle priorità del sindaco Ghinelli ed è anche la mia". E l’abbrivio di dicembre è il fiore all’occhiello. "Quarantamila presenze in tandem con un privato sono state un risultato impensabile". E in effetti è così e ne avevamo dato atto: e ora? Cinatti non rimette certo in discussione la centralità della cultura e delle mostre, se non altro perché sono la "mission" della Fondazione. "Ci sarà presto una grande estemporanea di pittura". Non ne parla ma al momento non dovrebbero essere in vista eventi legati alla scultura, finora la cifra della location. Anche se l’impressione...