Fortezza, ora è davvero fatta: e il lancio con i "Cammini di Francesco"

E’ veramente fatta per la Fortezza: lo avevamo preannunciato ed è stato approvato il progetto definitivo di valorizzazione del percorso turistico "I Cammini di Francesco". "E’ prossima l’apertura della porta a nord delle mura adiacenti la Fortezza" ha detto l’assessore Casi. Qualche mese e in estate partiranno i lavori sul retro del cimitero. E’ un intervento di 270mila euro, finanziato dal Ministero dei Beni culturali. Consentirà il collegamento del tratto dell’antica Via Romea e dei Cammini di Francesco, che dagli archi costeggia il cimitero e sale fino al Bastione della Diacciaia, direttamente al Prato in prossimità dell’ingresso della Fortezza Medicea.

Il progetto dell’itinerario per la parte che insiste in città vedrà l’inizio dei lavori d’estate, fa sapere il Comune. A seguito dell’approvazione della giunt al progetto definitivo aggiornato, prevede una serie di interventi che consentiranno la riqualificazione e la valorizzazione di tutta un’area destinata al percorso turistico. Ed è stato avviato e concluso anche l’iter di affidamento dei lavori.

"L’opera ha avuto il nulla osta della Soprintendenza, i lavori si concluderanno entro il 2024 - spiega l’assessore Alessandro Casi - Siamo già intervenuti con la ripulitura di un tratto del percorso che costeggia le mura dal Bastione della Diacciaia, ovvero il tratto di via Romea in cui si trovano i resti dell’antica ghiacciaia". Con questo progetto la città si inserisce nel più ampio itinerario turistico interregionale dei Cammini francescani, che prevede una stretta sinergia tra i comuni attraversati da "I Cammini", la Regione, il Ministero dei Beni culturali e le altre regioni coinvolte.

Prossimo step, realizzare in futuro camminamenti e illuminazione anche nell’ultimo tratto delle mura, dall’accesso a nord alle scale mobili e completare così la riqualificazione dell’antica fortificazione facendola diventare una vera e propria passeggiata turistica.

Angela Baldi