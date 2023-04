Fortezza medicea, sos valorizzazione "Al momento non esiste nessuna idea"

AREZZO

"Fortezza medicea: possibile che manchi ancora un piano per valorizzare questo gioiello?".

Lo hanno chiesto con un’interrogazione in consiglio comunale i consiglieri Valentina Vaccari e Andrea Gallorini. "Durante il consiglio comunale aperto sul disagio giovanile i tanti cittadini hanno fatto emergere criticità e manifestato richieste di disporre di spazi dove incontrarsi e confrontarsi. I giovani, tramite il rappresentante della consulta provinciale degli studenti, hanno chiesto sostegno e supporto emotivo al loro desiderio di esprimersi, affermarsi e costruire relazioni. Dagli adulti è emersa invece la necessità di sostegni alla genitorialità. Anche il calendario degli eventi cittadini risulta disarticolato e in certi periodi festivi, addirittura inesistente. Come gruppo consiliare del Partito democratico abbiamo quindi richiesto all’amministrazione comunale di impegnarsi concretamente e celermente per accogliere le varie istanze, trovare, adeguare e rendere fruibili, per i giovani e non solo, in vari luoghi già ristrutturati a cominciare dagli spazi interni della Fortezza. Ma le assenze del sindaco Ghinelli e dell’assessore Chierici hanno detto più di tante parole. Che così possono essere riassunte: nessuna idea esiste per la Fortezza".