Fortezza di Arezzo: nuovo varco con i Cammini di Francesco

I Cammini di Francesco in Fortezza. Il cantiere è aperto e i lavori, secondo la tabella di marcia termineranno in autunno, cambiando volto a una parte del complesso mediceo. Sarà i aperto un passaggio a nord nella porzione delle mura che chiude un lato del perimetro, in prossimità dell’ingresso principale. In sostanza, l’intervento, prevede l’apertura di un ingresso laterale e la realizzazione di una rampa di collegamento con la parte inferiore. In questo modo pellegrini e visitatori in arrivo da Chiusi della Verna potranno risalire alla Fortezza attraversando il nuovo varco che consentirà anche di completare il camminamento intorno all’anello della rocca medicea. "Dalla parte alta del Prato che sarà completamente percorribile nella suggestione di un cammino che richiama la nostra storia e identità, sarà poi possibile scendere da via Buozzi e proseguire la parte del percorso dei Cammini di Francesco che conducono in Valdichiana", spiega l’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi che segue in prima persona il progetto, finanziato dal ministero dei beni culturali per un importo pari a 270mila euro.

"Si tratta di un intervento che rientra in un progetto più ampio di valorizzazione degli antichi Cammini francescani. In futuro, stiamo valutando un altro progetto relativo alla realizzazione di un sistema di illuminazione pubblica nell’area della Fortezza che comprende anche il percorso al quale stiamo lavorando con il cantiere aperto in queste settimane e in autunno consegnerà alla città un’opportunità diversa per vivere appieno la bellezza del nostro patrimonio artistico e architettonico".

LuBi