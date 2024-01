Forno Arnetoli, online il video di “botteghe in vetrina”

Arezzo, 18 gennaio 2024 – È online su YouTube il video della panetteria pasticceria Arnetoli. Una clip di 120 secondi nata dal progetto “Botteghe in Vetrina”, lanciato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale di promozione del turismo enogastronomico “Vetrina Toscana”, con il sostegno di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, il contributo di Unioncamere Toscana e la collaborazione tecnica di Fondazione Sistema Toscana, che gestisce sito, social e promozione digitale di vetrina Toscana.

Adesso, sulla nota piattaforma web, gli utenti potranno conoscere la storia dell’attività che dagli anni ’50 delizia la città di Montevarchi con le sue specialità, puntando su farine biologiche e altri ingredienti top per abbinare benessere e bontà. Autore dei contenuti è Luca Managlia, fotografo e videomaker che nelle settimane scorse è andato a conoscere Tommaso Righeschi, titolare dell’attività di famiglia, aperta nel dopoguerra dal fornaio fiorentino Natalino Arnetoli.

Righeschi ha riportato la panetteria all’originario splendore, condividendone l’amore per la ricerca e per la qualità della materia prima. Nel video, curato nei minimi dettagli, è presente anche l’intervista a Fabrizio Caponi, titolare del Mulino delle Pietre Antiche di Venturina Terme (LI), che produce farine biologiche e pasta di grani antichi ed è uno dei fornitori di fiducia del forno Arnetoli.

Il breve filmato è stato girato nelle settimane scorse insieme a quelli di altre cinque botteghe selezionate tra le 50 partecipanti al progetto: “Atipico” di Prato, specializzato in vini e delikatessen dolci e salate del territorio; “Delì” di Livorno, che dal 2012 propone solo prodotti artigianali di nicchia, in testa cioccolato, miele, thè e le ormai quasi introvabili tisane sfuse in foglia; la gelateria artigianale “Rufus” di Pisa, che usa solo frutta fresca stagionale locale e latte crudo a chilometro zero; il forno a vapore Amedeo Giusti aperto a Lucca nel 1823, che nel 2023 ha festeggiato ben due secoli di vita; la Macelleria Chiti di Grosseto, che ha superato il traguardo dei cento anni di attivitànel 2019.

Si conclude così, con la messa in onda a cura di Fondazione Sistema Toscana dei sei filmati sul canale Youtube di Vetrina Toscana e sui social delle imprese coinvolte, il progetto regionale “Botteghe in Vetrina”, che da marzo 2023 ha accompagnato 50 esercizi tradizionali di commercio alimentare lungo un percorso di aggiornamento sui prodotti e sulle nuove strategie comunicative per farsi conoscere anche attraverso il digitale.

Tra i docenti che li hanno seguiti l’esperta di food&restaurant marketing Nicoletta Polliotto, il fotografo food Paolo Matteoni, lo specialista di ecommerce Giovanni Cappellotto, l’esperta di comunicazione food&wine Daniela Mugnai e gli esperti di Slow Food e dell’Associazione Quore.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.