Formazione per gli adulti. Un questionario

BIBBIENA

Un questionario sui bisogni formativi degli adulti per programmare poi dei corsi per venire incontro alle loro esigenze. L’iniziativa è della Rete Documentaria Aretina, a cui aderisce anche la Biblioteca Giovannini di Bibbiena, e lancia un’interessante indagine attraverso un questionario in doppia lingua (italiano e inglese) sui bisogni formativi della popolazione adulta. Il questionario servirà per progettare e realizzare corsi gratuiti da offrire poi ai cittadini. Il questionario è rivolto ai maggiorenni residenti e si può effettuare al link: https://shout.com/s/vaY4M7za. Per il questionario c’è tempo fino alla fine di aprile. "Questo questionario è molto importante – dice l’assessore Francesca Nassini (nella foto) – perché ci aiuta a rendere anche la nostra biblioteca un luogo di incontro, di dialogo interculturale e di apprendimento permanente per tutti i nostri cittadini".

La Biblioteca Giovannini si sta definendo infatti sempre più come un servizio di valore del territorio. A dirlo sono i numeri, ma anche gli investimenti fatti nel tempo.

Interessante è l’attività di prestito inter bibliotecario con un servizio effettuato anche grazie all’iscrizione di questa antenna alla rete aretina delle biblioteche così che anche gli studenti universitari possano beneficiare di testi provenienti da altri siti. La Biblioteca Giovannini è divisa in varie sezioni: sezione multiculturale e multi linguistica, sezione locale, emeroteca. Recentemente è stata arricchita anche di altre sezioni ovvero Turismo, digitale, alimentazione, arte e architettura. E’ nata anche una sezione dedicata ai bambini e un angolo per i giochi in scatola.

S.F.