CronacaFondi sfitti. Progetto per riqualificarli
26 set 2025
LAURA LUCENTE
Cronaca
  4. Fondi sfitti. Progetto per riqualificarli

Fondi sfitti. Progetto per riqualificarli

Sono diciannove, al momento, i fondi sfitti del centro storico di Castiglion Fiorentino mappati dall’amministrazione comunale e potenzialmente pronti a trasformarsi in nuove opportunità per il commercio e l’artigianato locale. Da qui prende avvio il progetto che il Comune, in accordo con Confcommercio e Confesercenti e con il supporto del Centro Commerciale Naturale "Vie di Castiglioni" e della Pro Loco, ha presentato alla Regione Toscana per l’insediamento temporaneo di attività in immobili oggi inutilizzati. L’iniziativa punta a coniugare la riqualificazione degli spazi con la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico del borgo. Non solo recupero edilizio, dunque, ma un percorso capace di restituire vitalità a luoghi centrali della comunità e di rafforzare l’offerta turistica. "Si tratta di un approccio integrato – ha spiegato il vicesindaco Milighetti(nella foto) – che potrà generare benefici per residenti, turisti e attività economiche". Il progetto prevede la possibilità di avviare nuove imprese commerciali, artigianali, culturali e sociali, migliorare la qualità e l’attrattività degli spazi pubblici, oltre a incentivare i proprietari grazie a misure come la riduzione dell’IMU già attiva da gennaio 2025. Le aree interessate comprendono le principali vie e piazze del cosiddetto "Centro Commerciale Naturale": Corso Italia, Via San Michele, Via Dante, Via Roma, Piazza del Municipio e Piazzetta Verdi. L’amministrazione ha già avviato un percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento con i proprietari, in attesa dell’esito del bando regionale. L’auspicio è che il progetto possa essere selezionato e garantire nuove occasioni di sviluppo.

L.L.

