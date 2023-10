Fondi PNNR per l’Accademia Valdarnese del Poggio

Arezzo, 09 ottobre 2023 – Contributi a fondo perduto Pnrr per digitalizzare il patrimonio culturale dell'Accademia del Poggio di Montevarchi e rinnovarne l’offerta nei contenuti e nelle forme di diffusione. L'istituzione ha ottenuto 12.738,22 euro, partecipando con due linee di azione al bando "Transizione ecologica Organismi Culturali e Creativi", finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. "L’obiettivo del TOCC - ricordano i referenti della Poggiana - è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori le cui attività si basano su valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, inclusi architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, audiovisivo, patrimonio culturale tangibile e immateriale, design, festival, musica, letteratura, arti dello spettacolo, libri e editoria, radio e arti visive".

Grazie alla prima linea di azione saranno acquistate attrezzature tecnologiche avanzate per scannerizzare la mole imponente di documenti custoditi e di pubblicazioni prodotte, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione delle Memorie Valdarnesi, la rivista istituzionale edita dal 1835 e scrigno di preziosi contributi storici e scientifici. Per rendere il patrimonio consultabile inoltre sarà rinnovato il sito dell’Accademia. L’altra linea di azione supportata dal bando prevede la dotazione delle attrezzature necessarie ad un’attenta campagna fotografica sui fossili e l’implementazione della Paleocarta del Valdarno, il portale on line in cui sono georeferenziati i reperti custoditi nel Museo Paleontologico. Il database è uno strumento utilizzato dai ricercatori, dai docenti e dagli appassionati, che contiene dati scientifici ma anche schede didattiche sulle specie che hanno popolato il territorio nei milioni di anni. L’Accademia dovrà completare gli interventi entro 18 mesi.

Nata nel 1805 a Figline Valdarno con lo scopo di onorare l’esperienza di Poggio Bracciolini, l’Accademia del Poggio sviluppò subito la sua attività intorno ad una prima raccolta di fossili e alla biblioteca. L’istituzione venne trasferita, tra il 1818 e il 1819, nella magnifica cornice del chiostro quattrocentesco dell’ex Convento di San Lodovico a Montevarchi. Nella struttura, di proprietà dell’Accademia stessa, è conservato e gestito il patrimonio dell’Istituzione: il prestigioso Museo Paleontologico, uno dei più antichi d’Italia e ricco quasi esclusivamente di reperti fossili locali, e la Biblioteca Poggiana (ricca di circa 30.000 volumi), il cui nucleo antico possiede materiale particolarmente interessante fra cui un prezioso manoscritto del Decameron.