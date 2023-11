Fondi per gli alluvionati dal Parco delle Foreste

BIBBIENA

Assegnati alla Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi gli 8mila euro della raccolta fondi per gli alluvionati portata avanti da Federparchi. La colletta, sostenuta anche da Luca Santini, presidente dei due enti, riguardava i danni subiti dai piccoli comuni colpiti dagli eventi atmosferici e rientranti nell’area a ridosso della riserva naturale. La comunità del Parco ha deciso, proprio in questi giorni, di destinare la somma raccolta interamente a favore del Comune di Tredozio, che ha subito danni ingenti non solo a causa dell’alluvione, ma anche del terremoto che ha colpito pesantemente l’area il 18 settembre. I fondi serviranno per aiutare la popolazione nella ricostruzioni di tante infrastrutture danneggiate.