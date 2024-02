Fondazione Its Energia e Ambiente: la nuova sede didattica all’Itis Galileo Galilei

Arezzo, 8 febbraio 2024 – Una nuova sede didattica ad Arezzo per la Fondazione ITS Academy Energia e Ambiente, punto di riferimento regionale per l’alta formazione tecnologica post diploma per le nuove professioni in ambito energetico e ambientale, presente sul territorio aretino dal 2019.

Inaugurati all’ITIS Galileo Galilei i nuovi spazi adibiti dalla scuola per lo svolgimento delle attività didattiche dei percorsi ITS, che hanno già avuto modo di ospitare per le prime lezioni in aula gli studenti del corso Industry4Energy23, avviato lo scorso ottobre.

Presenti all’evento di inaugurazione, in supporto all’iniziativa, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Roberto Curtolo e il Consigliere Provinciale Laura Chieli. Una partnership strategica quella tra i due istituti, con l’ITIS Galilei già membro della compagine societaria della Fondazione, che si rafforza ulteriormente anche nella prospettiva di un maggior e più intenso impegno per l’orientamento dei giovani verso le nuove professionalità tecniche e tecnologiche richieste in misura crescente dal comparto produttivo.

Consolidando la propria presenza a livello locale, ITS Energia e Ambiente intende così ampliare sempre più le opportunità formative ed occupazionali per gli allievi dei prossimi corsi biennali e per le imprese del territorio in termini di personale altamente qualificato.

“Abbiamo oggi l’occasione per presentare l’offerta formativa e rafforzare il legame tra ITS Academy e ITIS Galilei. A dirlo è Luca Decembri, Dirigente Scolatisco dell’ITIS Galileo Galilei di Arezzo che prosegue – siamo convinti che il primo passo per garantire ai nostri giovani un futuro professionale e di vita, sia quello di guidarli e accompagnarli nella scelta del percorso di formazione giusto e che risponda alle esigenze del mercato del lavoro e la formazione tecnica altamente specializzata di ITS Energia e Ambiente, è una risposta a questa necessità”

“Abbiamo colto con molto piacere la partnership con l’ITIS Galilei, un importante e prestigioso Istituto che rappresenta una realtà formativa d’eccellenza sul territorio - dichiara Francesco Macrì Presidente di Estra e della Fondazione ITS Energia e Ambiente.Una collaborazione che ha portato a posizionare uno dei nostri corsi proprio nella sede dell’Istituto.

Ringraziamo per questo il Preside Decembri e la Provincia di Arezzo non solo per aver messo a disposizione la sede ma anche per il fattivo sostegno nel processo di orientamento volto alla conoscenza del sistema degli ITS Academy tra i giovani.”

Nel corso della sua attività ad Arezzo, dopo quattro edizioni di successo ed una attualmente in corso, ITS Energia e Ambiente ha consentito ad oltre l’80% dei diplomati in uscita di inserirsi in tempi rapidi e in modo qualificato nel mondo del lavoro, rappresentando una strada preferenziale per il successo professionale.

Un dato positivo reso possibile dal legame diretto con le più importanti aziende della filiera energetico ambientale, partner della Fondazione, e dal loro coinvolgimento diretto nel processo formativo che consente di sviluppare competenze perfettamente allineate con il fabbisogno espresso dal sistema imprenditoriale.

Un obiettivo che la Fondazione intende perseguire e migliorare anche per la prossima annualità con la nuova offerta formativa attualmente in fase di progettazione.