Folclore e goliardia: lo Ciao Club di Arezzo festeggia i cinquant’anni

Arezzo, 6 settembre 2023 – Cinque decenni di storia condensati in tre giorni di eventi nel pieno cuore di Arezzo. Venerdì 8 settembre prendono il via i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dello Ciao Club che saranno ospitati dal quartiere di Porta Crucifera e saranno scanditi da numerosi eventi all’insegna di folclore, goliardia e memoria.

Avviata nel 1973 dagli amici del “Barrino” di via Oberdan, l’attività di questa associazione è continuata ininterrottamente tra due secoli con la spinta del volontariato e con la volontà di promuovere occasioni di socializzazione e di intrattenimento per i propri tesserati, spaziando tra più ambiti dal sociale allo sportivo.

Questo spirito verrà confermato proprio dalla festa per i cinquant’anni che proporrà un coinvolgente percorso tra il passato e il presente, aperto all’intera cittadinanza. Tra i momenti maggiormente caratterizzanti rientrerà la Giostra dei Ganaucchi alle 17 di sabato 9 settembre che, nello spazio verde del Gioco del Pallone, proporrà una simpatica manifestazione in abiti storici ispirata alla Giostra del Saracino ma corsa in sella a una bicicletta.

Questo goliardico evento, giunto alla settantunesima edizione, vuole evidenziare lo stretto legame dello Ciao Club con il Quartiere di Porta Crucifera e con il mondo giostresco che è testimoniato anche dalla scelta di mettere in palio un premio celebrativo del cinquantesimo anniversario intagliato dal maestro Francesco Conti.

La giornata proseguirà alle 21.00 nello slargo di Colcitrone con la “Cena del Cinquantesimo” per riunire soci di ieri e di oggi con menù con piatti della tradizione, con la musica dal vivo della Ricover Band e del dj Paolo Brasini, e con le premiazioni dell’omonima squadra Ciao Club che ha vinto l’ultimo campionato Uisp di Prima Categoria e che ha meritato il salto in Eccellenza.

Questo appuntamento sarà animato anche da una finalità solidale, con l’intero ricavato che verrà offerto in beneficenza in sostegno alle attività del Calcit. Un ulteriore momento dedicato al gioco e al divertimento sarà rappresentato da un incontro di calcio “25vs25” giocato venerdì 8 settembre sul campo “Buonconte da Montefeltro” da un totale di cinquanta giocatori in contemporanea con tre palloni, poi un momento vintage è in calendario dalle 21.30 nel Quartiere di Porta Crucifera con un ritorno agli anni ‘70 attraverso la rievocazione delle atmosfere di uno storico Campari Point.

Nelle prime due giornate, inoltre, verrà allestita all’interno di palazzo Nardi in Colcitrone una mostra con foto e ricordi dei cinquant’anni dello Ciao Club. La conclusione sarà poi scandita da un ricordo dei defunti del club con la Santa Messa celebrata alle 11.00 di domenica 10 settembre da don Alvaro Bardelli nella Chiesa di Santa Maria della Pieve, con un pensiero orientato verso i soci che hanno gettato le basi dell’associazione e che hanno portato un contributo alle tante attività che hanno scandito gli ultimi cinquant’anni.