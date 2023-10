Foiano rivede la sua piscina. L’attività torna a regime: "Investite altre risorse"

di Luca Amodio

Si torna a nuotare a della Chiana. Da lunedì ha riaperto a pieno regime la piscina comunale dopo quasi due anni di stop. Era "out" da inizio 2022 quando un’ordinanza del sindaco Sonnati chiuse le porte alla struttura per il mancato controllo del green pass da parte della società guidata da Walter Magara. Nel settembre scorso la questione sembrava sul punto di esser finalmente risolta ma a pochi giorni dall’inizio della stagione sportiva arrivò il nuovo dietrofront del gestore. Così nei giorni successivi il Comune aveva avviato una procedura per rescindere il contratto e già ad agosto era stata annunciata la nuova riapertura per settembre che è poi arrivata lunedì scorso grazie a due nuove società al timone dell’impianto sportivo. Si tratta di una Ati, associazione temporanea d’impresa, tra la virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, società con esperienza pluriennale in ambito di gestione di attività in acqua e impianti sportivi.

"Una grande soddisfazione e un risultato sul quale abbiamo creduto – dichiara il sindaco Francesco Sonnati – lavorando assieme alla Giunta e nuova gestione". "Ci sono voluti alcuni mesi ma oggi possiamo veramente festeggiare una nuova dimensione della nostra bella piscina – prosegue il primo cittadino – come Amministrazione ci siamo presi fin da subito le responsabilità che ci spettavano, investendo risorse e professionalità per consegnare l’impianto pienamente efficiente". "Questa riapertura apre scenari impensabili solo un anno fa – afferma Gabriele Corei assessore allo sport – la piscina è parte strategica delle attività sportive del nostro territorio e lo stop momentaneo alle attività aveva creato preoccupazione. Oggi, grazie all’alto profilo tecnico e gestionale della nuova gestione siamo in grado di progettare veramente un salto in avanti non solo per questo impianto ma per l’intero movimento dello sport acquatico in Valdichiana".

"Una nuova scommessa per noi, come nuova gestione – concludono i rappresentanti di Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto – abbiamo potenziato tutte le attività con una particolare attenzione al Fitness in acqua, l’impianto sarà aperto tutti i giorni e offrirà corsi di nuoto, di acqua gym, preagonistica e agonistica oltre alle attività per neonati, anziani e disabili".