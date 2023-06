Foiano punta sui tesori di terracotta Della Robbia, la mostra al via oggi

di Lucia Bigozzi

I vicoli del paese raccontano il segno dei Della Robbia. Istallazioni artistiche lanciano un ponte tra Rinascimento e l’anno 2023 che Foiano dedica ai grandi maestri ceramisti fiorentini. Proprio qui, scelsero di aprire bottega e lasciarono la più alta concentrazione di opere. È l’anno robbiano che si apre oggi con un viaggio nella bellezza che muove dalla chiesa-museo di Santa Maria della Fraternità, scrigno d’arte e custode di un’opera unica: la Madonna della Neve. Una scultura a grandezza naturale e a tutto tondo, realizzata da Andrea Della Robbia in ceramica bianca invetriata. Madre e figlio nell’abbraccio che racchiude forza e dolcezza, un legame eterno.

La maternità è la chiave dell’esposizione e uno dei punti di forza è la liason con il Mann di Napoli da dove arrivano opere dall’antichità che raccontano il legame tra madre e figlio, mitico e mistico, lungo i secoli. Così Iside Lactans che allatta il figlio Horus, il padre è Osiride, che in Egitto è la rappresentazione del faraone, sta accanto alla Mandonna della Neve e in questa immagine il tempo e lo spazio spariscono. Tra di loro corrono 2700 anni e molte storie che diventano una sola: entrambe madri.

"Dall’Egitto agli etruschi a Roma fino al capolavoro robbiano. Su tutti un file rouge: il rapporto complesso madre-figlio che ancora oggi va protetto" spiega Paolo Giulierini, direttore del museo archeologico di Napoli. Ha scelto altre opere che da oggi si potranno ammirare, compresa una collezione di "biberon" ante litteram.

"Si chiamano Guttus, piccoli vasetti con un’imboccatura lunga utilizzati per facilitare la deglutizione del latte nello svezzamento" aggiunge. Ma l’opera più particolare è "un affresco da Pompei, racconta Danae che allatta Perseo, che distaccò la testa della Medusa e cavalca Pegaso, cavallo alato". Dalla Madonna della Neve il percorso raggiunge il suo apice nella chiesa di San Francesco con la Vergine dello Spasimo: otto statue in ceramica invetriata policroma a grandezza naturale. Qui il mistero che per anni ha diviso gli studiosi sull’attribuzione della mano che scolpì il Crocifisso ligneo centrale, è stato svelato.Il Crocifisso partito da Foiano come opera di Baccio di Montelupo, è rientrato con il “sigillo” di Andrea Della Robbia. Attorno girano una miriade di iniziative collaterali. Con un "cameo": la chiesa-museo diventa un’aula dove gli studenti dell’Istituto Marcelli fanno lezione d’arte e storia. Sono i ragazzi a raccontare ai visitatori i capolavori attraverso un qrcode accanto alle opere. Tra le iniziative un convegno nazionale e una mostra d’arte contemporanea, curata da Massimo Magurano, dell’artista Gian Luca Bianco, ispirata ai dettagli delle robbiane foianesi.

Tutto è pronto per il gran debutto (l’inaguirazione oggi pomeriggio con i vertici delle istituzioni) ma c’è un altro collegamento potente, questa volta con Cortona e Luca Signorelli, perchè qui è custodita la sua ultima opera.