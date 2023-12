Foiano, lista civica sfida il Pd. Paolini: "Perché mi candido"

di Lucia Bigozzi

Per tutti è la Professoressa. Trentadue anni in classe e sempre a , dalla scuola materna alle superiori passando per le medie, sono un tempo largo per conoscere il paese, le luci e le ombre, i mutamenti. Laura Paolini, 55 anni ha scelto di mettere faccia ed esperienza in un progetto politico che punta a "ridare slancio a un paese che un tempo era centro importante della Valdichiana ma è rimasto al palo e oggi gli altri paesi lo hanno superato". È lei la candidata a sindaco che sfida il centrosinistra e, probabilmente, se la vedrà con il vicesindaco Jacopo Franci, in pole tra i papabili dem. Il laboratorio dove nasce la proposta alternativa alle amministrazioni monocolore che da settant’anni governano, si chiama Cantiere e ha porte e finestre aperte. "Lavoreremo con tutte le persone che intendono contribuire al cambiamento di cui ha bisogno il nostro paese. A noi non interessa la provenienza politica, questo è un cantiere che vuole costruire insieme ai foianesi, non solo per i foianesi, che vuole riavvicinare il territorio alla politica e la politica al territorio", spiega Paolini che con la sua squadra ha messo a punto un questionario online per i cittadini che potranno così indicare "ciò che non va ma anche come arrivare alla soluzione".

Un rapporto diretto con le persone e non mutuato o "annacquato" nel mare magnum dei social. Per fare questo Cantiere da oggi apre una sede in Corso Vittorio Emanuele 36 a cui seguirà l’apertura di una sede gemella a Pozzo della Chiana (sabato 16 dicembre), luoghi fisici dove poter dialogare con la gente, ascoltare, capire. Il progetto politico "non ha recinti" e la Prof ci tiene a rivendicare la nascita di Cantiere richiamando un concetto di fondo: "Non esistono avversari politici, esiste la forza del confronto sulle idee e soprattutto sulla visione di governo del territorio e di futuro". Tra le priorità c’è prima di tutto l’idea di restituire al paese "la sua identità: mancano luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani, idee nuove per la piccola imprenditoria, l’artigianato, l’agricoltura e la tutela dei prodotti locali".