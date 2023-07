Foiano entra nell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, cerimonia di consegna della bandiera

FOIANO

La promozione del proprio territorio passa anche per la valorizzazione delle proprie eccellenze. Con questo pensiero, Foiano della Chiana entra a far parte entra a far parte ufficialmente dell’associazione nazionale Città dell’Olio.

La cerimonia di consegna della bandiera si è svolta giovedì 29 giugno nella sala del consiglio comunale alla presenza di Antonio Balenzano, direttore dell’associazione Città dell’Olio e di Mario Agnelli coordinatore regionale per la Toscana, insieme ai rappresentanti di Coldiretti, della Pro Loco e dell’azienda Santa Vittoria, produttrice di olio e vino che al termine della conferenza ha deliziato i partecipanti offrendo una degustazione con i propri prodotti tipici.

"Con l’adesione alle Città dell’Olio abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione ai nostri produttori di olio e confermare il nostro impegno quotidiano e dare ulteriore slancio alla diffusione della cultura dell’olio e del turismo dell’olio", ha spiegato il sindaco Francesco Sonnati durante l’appuntamento.

La rete delle città dell’olio raccoglie oggi 450 comuni di tutta Italia, tutti impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano.

"Siamo contenti dell’adesione di Foiano, è un’opportunità per costruire una consapevolezza intorno alla civiltà olivicola che caratterizza queste zone – commenta il direttore Antonio Balenzano relativamente all’iniziativa – ci impegneremo sul turismo dell’olio, dove le amministrazioni comunali possano fare da regia tra produttori, ristoranti e strutture ricettive".

