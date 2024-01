Foiano della Chiana, torna dal 28 gennaio il Carnevale più antico d’Italia

Arezzo, 12 gennaio 2024 – Torna dal 28 gennaio al 25 febbraio, con cinque sfilate, il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico carnevale d'Italia che giunge alla 485ma edizione. Cinque domeniche di festa nella quali i giganti di cartapesta sfileranno su quattro carri allegorici per le vie del borgo medioevale. «Il Carnevale di Foiano della Chiana, tra le più rinomate manifestazioni del genere in Italia, torna ad animare le vie del borgo storico non solo con i giganti di cartapesta, ma con tante attività collaterali - spiega in una nota il presidente del Comitato del Carnevale, Andrea Capannelli - per valorizzare ancora di più le peculiarità del paese quest'anno proporremo tante iniziative che a partire dal sabato daranno l'occasione a tutti, grandi e bambini, di entrare nella suggestiva atmosfera che si vive nei giorni della manifestazione».

A realizzare i grandi carri allegorici, vere e proprie opere d'arte, sono i «Cantieri», come si chiamano a Foiano della Chiana. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni del borgo che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche. Tante anche le iniziative collaterali, con grande attenzione all'enogastronomia e ai prodotti del territorio. Per i più piccoli ci saranno appuntamenti con Carnevalandia, il Carnevale dei Bambini, le parate della Disney e le sfilate in maschera, oltre a una area totalmente dedicata con spettacoli, mini carri di cartapesta, trenini, giostre e giochi completamente gratuiti.