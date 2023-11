Foiano Book Festival alle porte. Marcorè apre la quinta edizione: spettacolo speciale per il via

di Laura Lucente

"Il Mondo Errante" del Book festival è ai nastri di partenza. Venerdì alle ore 19 sarà un artista poliedrico del calibro di Neri Marcorè ad aprire la quinta edizione della rassegna con uno spettacolo speciale di parole e musica progettato proprio per il festival. Spettacolo, per altro che è andato presto sold out insieme ad altri momenti clou del festival come quelli che con Erri de Luca (l’8 novembre) ed Edoardo Leo (il 15 novembre). "Abbiamo cercato di legare in maniera coerente la letteratura, la musica, il teatro, il cinema", racconta il vicesindaco e assessore alla cultura del comune della Chiana Jacopo Franci. "Una rassegna che riesce a metter insieme scrittori locali ed emergenti con personaggi affermati e che fa diventare per quasi un mese la nostra città punto di riferimento culturale per la Toscana. Tra le chicche quest’anno anche i momenti domenicali legati ai più piccoli e la mini rassegna costruita in collaborazione con le scuole. È un progetto che ci regala un’immagine delle enormi potenzialità della nostra città, non più cenerentola della Valdichiana, ma protagonista in prima linea della cultura, del turismo e dello sviluppo dell’intera vallata". Oltre a Marcorè, ci saranno Paolo Rossi, Edoardo Leo, i Premi Strega Francesco Piccolo, Edoardo Nesi, Veronica Raimo, Tiziano Scarpa, gli autori best-seller Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Piergiorgio Pulixi, Paolo Di Paolo. Lo scrittore e drammaturgo vincitore del Tony Award Stefano Massini, il giornalista e conduttore Domenico Iannacone, il Premio Campiello Veronica Galletta, il direttore del Museo Mann di Napoli Paolo Giulierini e tanti altri autori.

"Iniziata quasi come una scommessa tra amici oggi brindiamo ad un progetto con grandi prospettive e aperture" spiega Anna Cherubini tra le direttrici artistiche. "Io sono molto grata a questo festival. In un momento storico come quello attuale parlare di libri e letteratura rappresenta una speranza anche per le generazioni future". "Quest’anno lo abbiamo voluto dedicare ad una figura coraggiosa e sognante, come il Don Chisciotte, conferma Luca Roccia Baldini di Officine della Cultura. "Un paese della Valdichiana che pensa, progetta e realizza i suoi sogni culturali. Vorrei ricordare anche lo spettacolo teatrale ‘In arte son Chisciotte’ con 12 attori in scena (17 novembre)".