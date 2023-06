Foiano, al via la 39esima edizione del Festival delle Musiche

Un festival nel segno dell’incontro fra culture e stili musicali. Tutto pronto per la 39esima edizione del Festival delle Musiche che attraverserà i 7 comuni della Valdichiana. 15 gli appuntamenti in cartellone dal 20 luglio all’8 agosto. L’appuntamento inaugurale è in programma il 20 luglio alle ore 21:15 in Piazza Giacomo Matteotti a Foiano. L’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink ospiterà i Modena City Ramblers, storico gruppo musicale con un amore incondizionato per la musica della tradizione popolare (irlandese, scozzese, celtica, klezmer, balcanica e italiana), nel concerto "Culture contro la paura", coproduzione Officine della Cultura e BPM Concerti. "Il Festival delle Musiche rinasce nel 2023 con un’attenzione più marcata verso il nostro tempo" così Massimo Ferri, Presidente di Officine della Cultura. "Rinasce trasformandosi, insieme a chi vive in Val di Chiana, con l’intento di valorizzare la musica d’autore che più ci racconta, mantenendo intatta l’attenzione ai territori che ospitano il festival e alla loro storia, ricca dell’esperienza di un viaggio quasi trentennale e di tante collaborazioni". Il 21 luglio, ancora in Piazza Giacomo Matteotti a Foiano protagonista della serata sarà Andrea Scanzi con "E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato". In scena anche Gianluca Di Febo (voci e tastiere). L’ultimo appuntamento a Foiano a sarà il 23 luglio in Piazza Licio Nencetti, con la presentazione del volume "Astri Amari" (effequ) con Astri Amari e Luca Starita. Gli altri appuntamenti: Marciano (dal 21 al 23 luglio), Cortona (24 luglio), Pieve al Toppo (26 luglio), Lucignano (31 luglio), Castiglion Fiorentino (1 agosto), Civitella (3- 5 agosto) e finale a Monte S.Savino (8 agosto).

