Focus sul territorio "Un paese più vivo che punti sul turismo"

di Sonia Fardelli

Cosa l’ha spinta a candidarsi a sindaco di Capolona?

"Ho sempre avuto la passione per la vita sociale e sono innamorato di Capolona, di questo paese che purtroppo sta diventando sempre di più un paese fantasma. Con tanti progetti che vengono iniziati e nessuno finito. A partire dalla scuola media, dalla palestra, al cimitero. Vorrei invertire questa tendenza e rendere vivo il nostro paese".

Qual è il suo programma?

"Per prima cosa valorizzare tutto il nostro territorio e patrimonio comunale a partire dalle frazioni che sono poi quelle che ci portano il turismo. Lavori urgentissimi in esse non ci sono, ma serve una maggiore cura e manutenzione costante. A cominciare dalla sistemazione delle strade, al taglio puntuale dell’erba e a tanti altri lavori che servono per curare di più tutto il nostro territorio. Abbiamo poi un’attenzione particolare verso l’ambiente e non vorremmo mai vedere il nostro territorio deturpato da cave. Vogliamo mantenerlo integro e bello come è ora. Puntiamo molto anche sul turismo con la creazione di punti turistici e percorsi da fare a piedi o in bici".

Come è composta la sua lista?

"Capolona dentro noi è ha al suo interno due generi di persone, alcune con tanta esperienza amministrativa, altre al debutto. Ci sono ingegneri, professori ed anche una ragazza che pur giovanissima insegna all’Università Cattolica di Milano. Il 40% sono giovani dai 19 ai 29 anni. E ogni frazione ha nella lista un suo rappresentante. Per noi è molto importante il rapporto diretto con il cittadino, la partecipazione attiva".