Fnp Cisl: aprono tre nuovi punti di ascolto in Valtiberina

Arezzo, 3 maggio 2024 – Dal prossimo lunedì 6 maggio la FNP CISL di Arezzo implementa il suo radicamento nel territorio della Valtiberina, con una presenza capillare in alcune località chiave della vallata.

Saranno ben tre infatti i nuovi punti di ascolto e di indirizzo per i cittadini. A Pieve Santo Stefano il nuovo punto FNP Cisl Arezzo sarà aperto al pubblico, inizialmente, il lunedì pomeriggio in Piazza del Ponte Nuovo al n°9. Ad Anghiari sarà la sede della Misericordia ad ospitare, il martedì pomeriggio, un’ operatrice FNP Cisl.

Infine a Monterchi, nei locali del Comune, sarà disponibile un operatore ogni sabato mattina. Per concordare eventuali necessità, conoscere i servizi che la CISL può offrire ai propri iscritti oltre che ai cittadini il recapito di riferimento è quello della sede Cisl di Sansepolcro (0575 742893), la cui sede è ubicata in Via G.M. Lancisi ed è aperta tutti i giorni.

Rivolgendosi a questo numero sarà possibile conoscere prendere un appuntamento e reperire recapiti diretti degli operatori. Oltre all’ascolto delle necessità quotidiane delle pensionate e dei pensionati sulle problematiche relative ai temi socio-sanitari, saranno fornite indicazioni relative ai servizi di Patronato (INAS), Fiscali (Toscana Servizi), tutela consumatori (ADICONSUM), richieste legate alle varie Federazioni che compongono la CISL.

“Con questa iniziativa la FNP Cisl Arezzo copre interamente la Valtiberina - spiega Fabrizio Fabbroni, Segretario FNP Cisl Arezzo - ultimando un percorso iniziato in questa area della provincia, ma che intende coprire passo dopo passo tutto il territorio aretino per essere concretamente presente ed a fianco dei cittadini.

Con queste nuove aperture di sportelli, in sinergia con le realtà locali, FNP CISL e la CISL tutta si confermano un riferimento nell’accoglienza e nell’ascolto fornendo adeguate risposte alle varie necessità, con uno sguardo sempre attento alla formazione di operatrici ed operatori”.