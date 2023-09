Flash mob degli studenti del Marconi: "Vogliamo tornare nelle nostre aule"

Chiedono di poter tornare quanto prima nella loro scuola, in tutta sicurezza. Gli studenti dell’Istituto professionale Guglielmo Marconi di San Giovanni, ieri mattina, hanno organizzato un flash mob silenzioso nella centralissima piazza Cavour, di fronte a Palazzo d’Arnolfo. Un modo intelligente per sensibilizzare l’opinione pubblica e rendere partecipe la cittadinanza di un problema che colpisce direttamente studenti e insegnanti. Non a caso ha preso parte all’iniziativa anche qualche docente. L’edificio, come noto, è stato dichiarato inagibile a causa del crollo del controsoffitto e del solaio. I ragazzi, dall’inizio dell’anno scolastico, sono quindi costretti a seguire le lezioni in un altro plesso, quello dell’Itt di viale Gramsci. Il problema è legato soprattutto ai laboratori e i disagi sono notevoli, soprattutto per l’organizzazione delle lezioni, dato che i giovani allievi, anche questa settimana, entrano alle 11 ed escono alle 14. La richiesta è partita in direzione della Provincia di Arezzo, che ha la competenza sull’edificio, chiamata a velocizzare le operazioni di ripristino. Insomma, un flash mob per riavere una scuola sicura e per il diritto allo studio. "Noi siamo un istituto professionale e abbiamo bisogno dei laboratori - ha detto il rappresentante degli studenti Rijul Della Bella - chiediamo alla Provincia di fare in fretta, anche perché si stanno verificando problemi logistici, ad esempio in tema di trasporti e alcuni studenti non sono più in grado di venire a scuola".

Sono stati affissi anche dei manifesti in tutta la città nei quali viene chiesto un intervento celere. Intanto la prossima settimana è atteso a San Giovanni il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, che si renderà conto della situazione. Alcuni studenti che utilizzano i laboratori verranno spostati in alcuni locali messi a disposizione da una parrocchia di Montevarchi, ma è naturale che si tratti di misure tampone. È importante invece velocizzare il cantiere.

Verranno montate una serie di reti di protezione al soffitto, in modo da evitare che in futuro si ripeta un episodio del genere. Una volta che gli uffici della Provincia avranno approvato il preventivo, che è già stato consegnato, ci vorranno circa 20 giorni di tempo per far partire i lavori. Quindi, essendo ottimisti, l’intervento alle Marconi non si concluderà prima della fine di novembre. Nel frattempo bisognerà trovare soluzioni ai disagi non solo degli studenti, ma anche degli insegnanti. Intanto domani la vicenda del plesso sangiovannese sarà uno dei punti salienti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale. Sarà fatto il punto della situazione e la consigliera della patto civico Intra Tevere et Arno Stella Scarnicci presenterà una interrogazione in merito