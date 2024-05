Flash mob per le vittime della strage di Civitella. L’iniziativa al termine della marcia

Civitella, 17 maggio 2024 – La partenza è in programma alle 9.30 da San Pancrazio. Da qui a piedi tra boschi e tratti di strade bianche fino alla Cornia e poi a Civitella. Nove chilometri circa nei luoghi segnati dalla strage nazifascista che costò la vita il 29 giugno del 1944 a oltre 240 civili inermi. Un appuntamento che le amministrazioni di Bucine e Civitella ormai da anni organizzano tra maggio e giugno per coinvolgere il più possibile i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici del territorio. "Un’iniziativa per costruire una nuova cultura della pace" come spiegano gli organizzatori, tra i quali figurano anche il Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace, con l’adesione di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Anci Nazionale e Anci Toscana, nell’ambito delle celebrazioni programmate nell’80esimo anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio e nel 79esimo anniversario della Liberazione.

Il programma vedrà alle ore 7.45 la partenza di pullman da Civitella per San Pancrazio, dove è previsto alle 8.30 l’incontro dei partecipanti presso il Centro Interculturale don Giuseppe Torelli, la deposizione di corona di alloro al sacrario e la visita al Museo della Memoria. La Marcia partirà alle 9.30 da San Pancrazio. Seguirà, alle 10.30, sosta alla Cornia con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Martiri di Cornia. L’arrivo a Civitella, seguendo un percorso tra boschi, vigneti e ulivi, è previsto alle 12.20. Qui, a concludere, si terrà il saluto delle autorità e la deposizione della corona di alloro al monumento ai Martiri di Civitella.

Sarà presente tra l’altro una delegazione del Comune tedesco di Kämpfelbach, gemellato con quello di Civitella, guidata dal sindaco Thomas Maag che per la prima volta prenderà parte alla manifestazione che terminerà con il flash mob degli studenti degli istituti di Bucine e Civitella. "Verranno letti i nomi delle vittime della strage del 29 giugno che coinvolse non solo Civitella - spiega la preside Iasmina Santini - ad ogni nome pronunciato un ragazzo o una ragazza si accascerà a terra, ricordando quel tragico momento che costò la vita a oltre 240 persone indifese".