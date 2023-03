Firmato il gemellaggio con Burbank "Al via scambi in arti e spettacolo"

Firmato il gemellaggio con la città californiana di Burbank. Il sindaco Ghinelli: "Condivideremo progetti di scambio nel settore delle arti e dello spettacolo". Esattamente ad un anno dalla presentazione di Arezzo e del suo territorio tenuta dal sindaco Alessandro Ghinelli durante il vertice A&R Worl Wilde a Burbank in California e a seguito dell’approvazione lo scorso novembre da parte del consiglio comunale della sottoscrizione dell’accordo di sister city tra Arezzo e la stessa città californiana, lunedì è stato ufficialmente firmato il gemellaggio dal sindaco Ghinelli e dal sindaco di Burbank Anthony Konstantine. "Dopo Norman in Oklahoma un’altra comunità statutinitense si prepara a condividere con Arezzo progetti di scambio, nel caso specifico soprattutto per quanto riguarda il settore delle arti e dello spettacolo – ha commentato Ghinelli – Secondo la filosofia che sottintende ogni accordo di sister city, anche Arezzo e Burbank si impegneranno per creare opportunità di scambi reciproci e affiliazioni, tra istituzioni, associazioni di categorie e realtà associative, con particolare riguardo al convolgimento di giovani e studenti. Oltre ciò ci impegneremo a condividere ogni informazione che possa portare reciproco beneficio anche dal punto di vista sociale ed economico" conclude il sindaco.