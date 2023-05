Fiori nei cappelli e bici d’epoca: dandy in azione

Ha un fiore nel cappello (di paglia), la giacca rosa e un sigaro, chissà se spento o acceso, perennemente tra le labbra. E’ uno dei dandy di riferimento: perché anche lì, nel mondo dell’ostentazione, nella gelosa segreta dell’eleganza, c’è chi svetta e chi preferisce confondersi con il gruppo. Difficile, certo, se viaggi con i calzoni corti a scacchi, con la collana pendente della sera o con il fazzolettino trinato all’occhiello.

Si ritrovano dopo un anno davanti alla Provincia. L’assessore Simone Chierici fa gli onori di casa, ma sul filo del cinismo si presenta in jeans: roba da creare un incidente diplomatico con il mondo dandy, ma sono tutti calati nella parte o abbastanza autoironici da non farci caso.

C’è chi sfila con la bici d’epoca e l’uniforme di tanti anni fa. Un fiume di eleganza che da via Ricasoli sciama giù per il percorso. Ed è l’incrocio più ghiotto.

Senza scomporsi trasportano il loro "verbo" dappertutto: e chi è qui per la prima volta o non li ha mai incrociati, inchioda, come se avesse avuto un’apparizione.

Loro, abituati ai riflettori, non si scompongono neanche se ti fermi davanti e gli stampi una foto da mezzo metro di distanza. Anche perché colpire fa parte del gioco. L’incastro tra l’antiquariato e i colori sgargianti delle loro "mute" ormai è stato metabolizzato.

E sotto sotto metabolizzi anche il loro messaggio. In sintesi? Uno non è uguale a uno, la massa è un nemico più insidioso del fiore nel cappello di paglia, non combattono le regole del mondo ma segnano un distacco.

Nei vestiti e perfino nel modo di trattare gli animali: oggi uno dei temi saranno proprio i dandy a quattro zampe. Anche se il clou sarà a mezzogiorno, un "dejeneur sur l’herbe" da far impallidire i fili non sempre verdissimi del Prato.

E’ vero, nelle colazioni sull’erba alla Manet gli uomini erano vestiti di tutto punto e le donne spesso nude. Ma lo sguardo che i protagonisti riservavano allo spettatore era sussiegoso ma accogliente come quello dei dandy alla conquista di Arezzo. Forti del loro fiore nel cappello. E del sorrisino di chi indossa alla perfezione la propria pelle.

Alberto Pierini