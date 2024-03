Fiorai, maratona mimosa. Assalto a orario continuato

La festa della donna non conosce crisi. Insieme a San Valentino contribuisce a fare la fortuna dei fiorai. Guai non tornare a casa con un rametto di mimosa. Il fiore che ne è diventato simbolo nel 1946, quando l’Italia era appena uscita dalla guerra e un fiore economico e bello che cresceva spontaneo apparve come la soluzione più adatta, e che da allora resiste a pandemie e crisi. "La vendita è andata benissimo" ci spiega Aurelio Ghiandai, titolare dell’omonimo negozio di fiori in piazza San Jacopo. Lo conferma anche il colpo d’occhio in città, tantissime le donne con la loro mimosa, e le file fuori dai fiorai. "Nessuna particolare variazione rispetto allo scorso anno per quanto riguarda la quantità venduta. La mimosa si compra sempre" sorride. "L’afflusso, grosso modo, è stato lo stesso, notevole, tanto da richiedere l’orario continuato. E durante la pausa pranzo il flusso di uomini e ragazzi non si è fermato" continua. "Fidanzati, mariti, ma anche titolari di aziende e di negozi. Insomma nessuno rinuncia a regalare un mazzolino di mimosa. Del resto si parte da una cifra irrisoria, appena tre euro". A proposito di prezzo, qualche variazione invece c’è stata, "Si un aumento del 10%" come era prevedibile anche in ragione della precoce fioritura che ha messo a rischio i festeggiamenti. La fioritura della mimosa è stata fortemente condizionata da un inverno bollente con temperature elevate che hanno determinato la fioritura già nella prima metà di gennaio, con due mesi di anticipo rispetto al tradizionale appuntamento dell’8 marzo.

Ma anche l’ultima ondata di maltempo ha causato problemi alle piante tardive, con la perdita di parte del prodotto, anche se complessivamente la produzione è stata su livelli soddisfacenti. Ai problemi causati dal clima si sono poi aggiunti quelli legati all’esplosione dei costi di produzione a partire dall’utilizzo dei frigoriferi per salvare il prodotto che ha pesato sui bilanci delle aziende. "Io acquisto il 90% delle mie mimose a San Remo e in parte dalla Francia". Le nuove tendenze? "Non solo mimose. Al tradizionale ramoscello giallo vengono abbinati altri tipi di fiori con una netta preferenza per quelli di colore viola, come anemoni, ranuncoli, gerbere o violeciocca, che garantiscono un effetto cromatico piacevole". Gaia Papi