Finta azienda agricola per le agevolazioni La scoperta dei carabinieri grazie ai droni

Sono stati i droni dei carabinieri a smascherare una finta azienda agricola, e le successive indagini a rivelarne il collegamento con una impresa specializzata nella manutenzione del verde di Arezzo di cui è stata sequestrata la sede. Il gioco era semplice, l’impresa, in via Romana, accedeva ad agevolazioni tramite una fittizia società agricola.

La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo. I reati ipotizzati a carico di un uomo e una donna, entrambi di origine straniera ma residenti da anni nell’aretino, vanno dall’illecito edilizio a quello paesaggistico, passando per la gestione non autorizzata di rifiuti.

L’occhio vigile, dall’alto ha scoperto che in nessuno dei terreni dichiarati dall’azienda, oltre 40, risultavano esservi le coltivazioni attestate invece nel fascicolo aziendale.

Terreni in piccola parte di proprietà, e in gran parte presi in affitto dalla Chiesa, che servivano quindi solo a ottenere benefici utili a dare una parvenza di regolarità a una situazione totalmente illecita. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri e dalla polizia municipale. Le proprietà sono riconducibili a due società, un’azienda agricola guidata dalla donna (con base in località Ristradelle), e un’impresa, la Ardi Garden di via Romana, specializzata in servizi per la manutenzione del verde, commercio di legnami e prodotti per il florovivaismo, guidata dall’uomo. Secondo gli inquirenti, la prima società, collegata alla principale, sarebbe stata soltanto una realtà di comodo: in quanto agricola accedeva a benefici, deroghe ed eccezioni riservate solo agli imprenditori agricoli.