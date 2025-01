Finissage gratuito della mostra. Tornei di Toscana

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone domenica 12 gennaio visite straordinarie gratuite per tutta la giornata, con il catalogo dell’esposizione in omaggio in occasione del finissage e ultimo giorno di visibilità della mostra “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte”, di cui è curatore Riccardo Franci responsabile dell’armeria del Museo Stibbert. Restano pochi giorni per visitare l’esposizione, parte del programma Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei, inserita nelle celebrazioni dedicate ai 450 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari. A partire proprio dalla Giostra del Saracino, evento tanto celebrato nella città di Arezzo, la mostra è andata a documentare i giochi guerreschi, attraverso stampe e dipinti di varie epoche provenienti dalle Gallerie degli Uffizi e soprattutto attraverso numerosi esempi di elmi, armi e armature provenienti dalla famosa collezione del Museo Stibbert, competizioni cavalleresche venute di moda nel Medioevo e proseguiti nel Rinascimento come il Palio della Balestra e l’antico Gioco del Ponte. Alle 16 visita didattica gratuita per i più piccoli con letture a tema e laboratorio grafico.