Finisce il sogno della Polisportiva Galli

Arezzo, 31 maggio 2024 – Finisce in gara due la stagione della Polisportiva Galli. Una gara in cui le ragazze valdarnesi ci hanno provato con un gran primo tempo. Nella ripresa Tortona si è dimostrata superiore, conquistando con merito la promozione Portano la firma di De Cassan i primi due punti dell’incontro, prontamente replicati da Attura. Rossini e Nasraoui scrivono il più quattro interno (6-2), confermando il buon inizio delle toscane. Leonardi a metà frazione trova il primo vantaggio ospite (10-11), con la numero dieci biancorossa che trova anche la tripla del più quattro l’azione dopo. Rossini e Nasraoui piazzano 4-0 di break, decretando il 14-14 alla prima sirena. Anche il secondo periodo si apre con le due compagini a rispondersi punto su punto. Streri e Mioni fanno più quattro (22-18), con la Polisportiva Galli che prova ad allungare. Nasraoui torna a farsi sentire sotto canestro (25-20), ma Attura con due triple tiene a contatto Derthona sul 27-26. Premasunac trova il 2+1 del sorpasso (27-29), costringendo Garcia al timeout immediato. Rossini replica con la stessa moneta (30-29). Trama che non cambia: al 20′ è 33-34. Dopo l’intervallo Premasunac e la solita Attura firmano l’immediato più quattro (35-39), mentre è Cerino a timbrare il massimo vantaggio da sotto.

La Polisportiva Galli sbanda e Derthona scappa, con Cerino ancora a segno per il 35-45 che obbliga Garcia al timeout. Al rientro però Polisportiva Galli continua a non trovare la via del canestro e la tripla di Attura regala a Derthona il 35-50. La terza frazione si conclude 41-60, con l’Autosped in totale controllo dell’incontro. Negli ultimi dieci minuti la squadra di Garcia non riesce più a ricucire lo strappo, con la formazione di Cutugno che deve solo gestire il vantaggio. Al PalaGalli termina 59-81.